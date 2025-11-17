15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr (yarı yıl) hangi tarihte?

Kasım ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Bir haftalık molanın ardından 2025 eğitim-öğretim yılı kaldığı yerden devam ediyor. Ara tatilin ardından pek çok öğrenci ve veli, gözünü bu kez yarı yıl tatiline çevirdi. Sıkça "15 tatil ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aranıyor.

15 tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ilk dönem 16 ocak 2026 cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.