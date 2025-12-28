15 tatil ne zaman? İlk dönem ne zaman bitecek?

Sömestr tatiline kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler planlarını şekillendirmeye başladı. Okullarda ilk dönemin tamamlanmasına günler kaldı. Tatil hazırlıkları hız kazanırken yarıyıl tatilinin başlangıç tarihi önem kazandı. Bu süreçte 15 tatilin hangi gün başlayacağı yoğun şekilde sorgulanıyor.

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.