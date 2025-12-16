15 tatil ne zaman? Somestr, yarı yıl tatili hangi tarihte başlıyor?

İlk dönemin tamamlanmasına sayılı haftalar kala yarıyıl tatilinin başlangıç tarihi zaman zaman gündeme geliyor. Öğrenciler ve veliler, 15 tatilin hangi gün başlayacağını öğrenmek istiyor. Bu nedenle "Somestr ne zaman başlıyor" sorusu hızlanıyor.

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.