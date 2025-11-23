15 tatil ne zaman? Yarı yıl hangi tarihte? İşte MEB takvimi...
Öğrenciler kadar velilerin de merakla beklediği yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Eğitim-öğretim sürecinin ilk dönemini bitirecek olan öğrenciler, uzun bir dinlenme molası vermeye hazırlanıyor. Tarihler konusunda tereddüde düşenler veya hiç bilmeyenler "15 tatil ne zaman" diye soruyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı hızla devam ediyor. Yoğun ders temposu sonrasında öğrenciler, dört gözle karnelerin alınacağı günü bekliyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin planlarını etkileyecek olan yarıyıl tatilinin başlangıç tarihi sıkça sorgulanırken "15 tatil ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
15 tatil ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ilk dönem 16 ocak 2026 cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.