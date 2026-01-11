15 TATİL NE ZAMAN? Yarı yıl tatili hangi gün başlıyor, bu hafta mı?

8 Eylül'de başlaya yeni eğitim-öğretim yılının ilk devresi sona ermek üzere... Öğrenciler ikinci mola için sabırsızlanıyor. Yarı yıl tatili yaklaştıkça "15 Tatil ne zaman" sorusu da hızlanıyor.

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.