15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili hangi tarihte başlıyor?

Öğrenciler ve veliler, yarı yıl tatili tarihlerini öğrenebilmek için takvimi yakından takip ediyor. Yarı yıl tatilinin hangi gün başlayacağı, hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıkça soruluyor. Konuyla ilgili bilgi almak adına sıkça "15 tatil ne zaman" sorusu geliyor.

15 tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ilk dönem 16 ocak 2026 cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.