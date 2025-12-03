15 TATİL NE ZAMAN? Yarıyıl tatili (sömestr) hangi tarihte başlıyor?

Öğrenciler için artık gözler sömestr tatilinin başlangıç tarihine çevrilmiş durumda. Yılın ilk büyük dinlenme sürecine hazırlanan öğrenciler, ilk dönemin sona ermesine yaklaştıkça bu aranın ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırma içerisinde... Sıklıkla "15 tatil ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.

Yarılyıl tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan resmî çalışma takvimine göre, okullardaki birinci eğitim-öğretim dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrencilerin beklediği yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü bitecek.