15 TATİL TARİHİ: Yarı yıl tatili ne zaman?

Ocak ayına girilmesiyle birlikte yarı yıl tatili yeniden gündeme geldi. Öğrenciler uzun süredir bekledikleri 15 tatilin tam tarihini merak ediyor. Okullarda ilk dönemin sona ermesine kısa süre kala aramalar hız kazandı. "15 tatil ne zaman" sorusu son günlerde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.