15 TATİL TARİHİ... Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Birinci dönemin sonuna yaklaşılırken 15 tatil tarihi gündeme geliyor. Karnelerin alınacağı gün ve ardından başlayacak yarıyıl tatili, milyonlarca öğrenci için heyecan yaratıyor. Okulların ne zaman kapanacağı sorusu gün geçtikçe sıklaşıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının yarıyıl tatili için belirlediği gün...

15 tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.