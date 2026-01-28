15 tatil uzatıldı mı? 2. dönem ne zaman başlıyor?

15 tatil uzatılacak mı? Okullarda 2. dönem yaklaşırken bu soru sıkça yöneltiliyor. Söylentiler arttıkça vatandaşlar konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bir açıklama var mı?

Yarı yıl tatili uzatıldı mı?

15 tatili uzatıldığına dair resmi bir açıklama yok. Milli Eğitim Bakanlığı yarı yıl tatilinin uzatılacağına dair bir duyuru yapmış değil. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.

Sömestr 30 Ocak Cuma günü bitiyor ve öğrenciler 2 Şubat Pazartesi okullara tekrar dönüyor.