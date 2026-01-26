15 tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor?

Öğrenciler 16 Ocak'ta karnelerini aldı ve ilk dönem sona erdi. 2. dönem için hazırlıklar yapılırken sosyal medyada tatilin uzatılacağına dair paylaşımlar geliyor. Hem öğrenciler hem de veliler kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına "15 tatil uzatıldı mı" sorusunu sıkça yöneltiyor.

Sömestr uzatıldı mı?

15 tatili uzatıldığına dair resmi bir açıklama yok. Milli Eğitim Bakanlığı yarı yıl tatilinin uzatılacağına dair bir duyuru yapmış değil. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.

Sömestr 30 Ocak Cuma günü bitiyor ve öğrenciler 2 Şubat Pazartesi okullara tekrar dönüyor.