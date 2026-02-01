15 tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre okulların ikici yarısı 2 Şubat Pazartesi açılıyor. Fakat sosyal medyada son günlerde "15 tatil uzatıldı" haberleri yayılıyor. Özellikle bugün aramalar sıklaşırken sık sık "15 tatil uzatıldı mı" sorusu gündem olmuş durumda...
15 tatilin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Ortaya atılan iddiaların ardından öğrenciler ve veliler bunun gerçekliğini öğrenmeye çalışıyor. Bugün ısrarla "15 tatil uzatıldı mı" sorusuna yanıt aranıyor.
15 tatil uzatıldı mı?
15 tatilin uzatıldığına dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Milli Eğitim Bakanlığından böyle bir açıklama gelmiş değil. Okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlıyor.
Fakat bazı illerde kar yağışı nedeniyle yapılacak değerlendirmelere göre il valiliklerinden kar tatili haberi gelebilir.