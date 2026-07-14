15 Temmuz (bugün) sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün hastaneler çalışıyor mu?

Her resmi tatil öncesi kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor. Özellikle sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar sağlık ocağı ve eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bu nedenle "15 Temmuz (bugün) sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı" sorusu geliyor.

Bugün sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı olacak. Eczaneler de kapalı olacak fakat nöbetçi eczaneler çalışacak.

Hastanelerde de acil servis hizmet verecek.