15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

FETÖ hain darbe girişimi 15 Temmuz'da gerçekleşti. Darbe girişiminde 253 kişi şehit olurken binlerce kişi yaralandı. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde anma törenleri düzenleniyor. Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde "15 Temmuz resmi tatil mi" sorusu geliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 29 Ekim 2016'da alınan kararla resmi tatil ilan edildi.

15 Temmuz bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bu tarihte kapalı olacak.