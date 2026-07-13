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15 Temmuz 2016 günü FETÖ terör örgütü darbe girişimi yaptı. 253 vatandaş şehit olurken binlerce kişi yaralandı. Vatandaşlar sokağa çıkıp omuz omuza direnip darbe girişimini engellerken bu yıl yine meydanlarda şehitler anılacak ve etkinlikler düzenlenecek. Darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken sık sık "15 Temmuz resmi tatil mi" sorusu geliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 29 Ekim 2016'da alınan kararla resmi tatil ilan edildi.

15 Temmuz bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Kamu kurum ve kuruluşları bu tarihte kapalı olacak.