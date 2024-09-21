15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında metrobüs kazası: Üç kişi yaralandı
İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında 2 metrobüsün karıştığı trafik kazasında hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı Edirne istikametinde saat 17.22'de 2 metrobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışında ve metrobüs seferlerinde aksaklık yaşanmadığı ifade edildi.