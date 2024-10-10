15 Temmuz Şehitler Köprüsü' yaya trafiğine açılacak mı? İşte uzmanların görüşleri...

Yapımı üç yıl süren Boğaz Köprüsü 30 Ekim 1973’te hizmete girdi. Boğaziçi Köprüsü adı verilen köprü, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını aldı. Boğaziçi Köprüsü, İstanbul Boğazı’ndaki ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün açılmasının ardından Birinci Köprü olarak da anılıyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Şimdilik fikir aşamasında. Arkadaşlarımız çalışıyor. Tabii İstanbulluların bu konuda ne düşündüğü de bizim için önemli. Çalışmalar olgunlaşınca nihai değerlendirmeyi yapacağız” açıklaması yapmıştı.

Hürriyet’ten Musa Kesler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün turizm amacıyla yaya trafiğine açılmasını uzmanlara sordu.

'Teknik boyutları incelemek lazım'

Mimar - yazar Sinan Genim, “Avrupa’dan Anadolu’ya yürüyerek geçtim. İstenmeyen hadiselerden dolayı yaya trafiği kapatılmıştı. Ciddi tedbirlerle bu konu tekrar gündeme getirilebilir. Boğaz için yeni bir aktivite teşkil edilmiş olur ama konunun teknik boyutlarını da dikkatle incelemek ve değerlendirmek gerekir” dedi.

'Turizm açısından çekici olabilir'

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Özgür Özaltun, “Turizm açısından çekici bir yenilik olabilir” derken şöyle devam etti:

* Köprünün özellikle tarihi yarımadayı, Topkapı Sarayı’nı, Dolmabahçe’yi gören güney kısmında zaten boğazın en zengin ve tarihi manzaraları var. Tur araçlarıyla köprüden geçerken turistler bu eşsiz manzaraya çok ilgi gösteriyor. Özellikle güvenlik ve diğer bakımlardan iyi bir altyapıyla desteklenirse bizim bakışımız olumsuz değildir.

'Geniş bir yaya trafiği sağlıklı olmaz'

İnşaat mühendisi Prof. Dr. Metin Aydoğan ise köprünün yaya trafiği için elverişsiz olduğunu ve istenmeyen vakaların önüne geçmek için yapılacak eklentilerin ise köprünün yükünü artıracağını ifade etti.

Prof. Dr. Aydoğan, “10-20 kişilik gruplar halinde müze gezdirir gibi sınırlı ve çok kontrollü geçiş belki olabilir. Ama topyekûn ve geniş bir yaya trafiği katiyen sağlıklı ve faydalı olmaz” değerlendirmesi yaptı.