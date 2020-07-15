15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

15 Temmuz 2020

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 4. yıldönümü kapsamında Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar da edilen dualara eşlik etti.

Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, bazı ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Vali Yerlikaya ve diğer protokol üyelerinin, şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA