15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı seferler ücretsiz olacak
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Başkentray, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı hat seferleri 15 Temmuz günü boyunca ücretsiz hizmet verecek.
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla, belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Resmî Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, vatandaşlar günü boyunca Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.