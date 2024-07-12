15 Temmuz'da Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs ve ANKARAY hangi günler ücretsiz?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle toplu taşıma ücretsiz yapan belediyelere Ankara Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak.
AA
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EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde otobüs, metro ve ANKARAY'ın ücretsiz olup olmayacağına dair kararını duyurdu.
15 Temmuz'da Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir."