15 Temmuz'da (bugün) banka, noter ve kargolar açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitler anılacak, yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz'un bu yıl pazartesi gününe denk gelmesiyle gözler özel ve kamu kurumu işletmelerine çevrildi. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak her yıl resmi tatil olarak yer alıyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz (bugün) banka, noter, kargo ve eczaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil mi?

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

15 Temmuz'da eczaneler açık mı?

15 Temmuz'da özel ve kamu bankaları kapalı olurken hastanelerin acil servisleri dışındaki birimleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak.

Bugün banka ve kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatil günlerinde eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Bugün kargolar kapalı olacak. Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir.