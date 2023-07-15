15 Temmuz’da milletimiz hainlere gereken dersi verdi

15 Temmuz 2016, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Bu tarih, vatan ve millet düşmanı hainlerin, milletimize karşı ihanet planlarını devreye koydukları, bu aziz vatanın evlatlarını korkutacaklarını sanıp rezil oldukları gündür. Milletimizin cesareti, vatanseverliği ve demokrasiye olan inancı, bu karanlık girişimi bertaraf etmiş ve ülkemizi büyük bir felaketten kurtardı. 15 Temmuz gecesi, milyonlarca vatandaşımız sokaklara dökülmüş, tanklara, silahlara ve bombalara karşı direnmiş ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu direniş, göğüslerini siper eden kahraman vatandaşlarımızın, canını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretini ve fedakârlığını göstermiş; bu necip milletin prangalara hapsedilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilanıdır. Bugünkü varlığımızı 15 Temmuz’daki dik duruşumuza borçluyuz.

Bizlere emanet ettikleri bu güzel vatanı korumak ve gelecek nesillere daha güzel ve refah bir Türkiye bırakmak için üretmekten ve çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin tankların ve bombaların karşısında durarak demokrasiye sahip çıkması, tarihimize altın harflerle yazılan bir destandır. Hepimiz bir kez daha gördük ki asıl güç tank ve tüfekte değil iman, inanç, azim ve kararlılıktadır. Asla unutmamalıyız ki özgürlük ve demokrasi, bedel ödenerek elde edilmiş haklardır. Bu değerleri korumak ve yaşatmak için canıyla ve kanıyla destanlaşan aziz şehitlerimiz ve gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. O gece o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden 15 Temmuz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor; kendilerine acil şifalar diliyorum. O gece sesi, duruşu, mücadelesi ve duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bölüp parçalamak için bekleyen zalimlere fırsat vermesin.