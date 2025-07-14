15 Temmuz'un ardından 9 yıl: 113 bin 837 zanlı tutuklandı

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen ve 253 vatandaşın yaşamını yitirdiği darbe girişiminin ardından, devlete sızan FETÖ mensuplarının tespit edilerek adalete teslim edilmesi için kapsamlı bir mücadele başlatıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer güvenlik kurumları koordinasyon içinde yürüttükleri çalışmalarla, son dokuz yılda örgütün güncel yapılanmalarıyla bağlantılı şüphelileri ve gizli hücrelerde saklanan isimleri ortaya çıkardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) verilerine göre, darbe gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen kalkışmada 63 polis, 6 asker ve 184 sivil yaşamını yitirirken, 286 polis, 47 asker ve 2 bin 407 sivil yaralandı. Aynı gece 34 darbeci etkisiz hale getirilirken, 49'u yaralı olarak yakalandı.

390 binden fazla gözaltı kararı

15 Temmuz’un hemen ardından başlatılan adli süreç kapsamında, darbe girişiminde doğrudan yer alan ya da emir veren kişilerin de aralarında bulunduğu 390 bin 354 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin mesleki dağılımına bakıldığında, 43 bin 818’inin polis (11 bin 43’ü rütbeli), 15 bin 182’sinin subay, 38 bin 888’inin farklı görevlerdeki TSK personeli olduğu belirlendi. Ayrıca 3 bin 774 hakim, 1314 savcı, 34 vali, 154 vali yardımcısı, 35 mülkiye müfettişi, 532 kaymakam ve diğer meslek gruplarından 258 bin 782 kişi hakkında da işlem yapıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda ise 27 bin 625 şüpheli yakalandı.

Tutuklamalar 113 bini aştı

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 105 bin 249’u polis, 8 bin 588’i jandarma operasyonları sonucu olmak üzere toplam 113 bin 837 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 191 general, 8 bin 81 subay, 2 bin 305 hakim, 938 savcı ve çok sayıda üst düzey kamu görevlisi yer aldı.

Firariler ve etkin pişmanlıklar

Soruşturmalar süresince 118 bin 814 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 153 bin 429 kişi ise serbest bırakıldı. Gözaltı kararı alınan 31 bin 847 zanlının firari olduğu tespit edildi.

Ankesörlü hat operasyonları

FETÖ’nün mahrem yapılanmasının, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden kurduğu gizli iletişim ağını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda ise 1923 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 28 bin 403 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 25 bin 993 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 9 bin 125’i tutuklandı, 14 bin 26’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca bu şüphelilerden 9 bin 550’si, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafta bulunarak "itirafçı" oldu. Bu operasyonlarda da 2 bin 410 kişinin firari olduğu belirlendi.