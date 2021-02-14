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15 Türk gemici, Türkiye'ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk denizci, Türkiye’ye dönme üzere yola çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk denizciler, yurda dönüyor. Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, dün serbest bırakılan 15 gemiciyi başkent Abuja’daki havalimanından uğurladı.

Türk Havayolları (THY) ile yola çıkan gemicilerin, sabah 06.15 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, mürettebattan 3 kişi ile Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.

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