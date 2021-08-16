15 yaş üzeri çocuklar neden aşı olamadı?

Türkiye'de 16 Ağustos tarihi itibariyle 15 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 12 yaş üstü çocuklara aşı hakkı tanındı. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama sonrası sistem üzerinden randevu alıp, çocuğunu aşıya götüren aileler sistem kapandığı için aşı yaptıramadı. Bazı aileler de öğleden sonra randevu sisteminin kapandığını paylaştı. Birçok aile, karşılaştıkları bu durumla ilgili sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, 15 yaş üstü için randevu sisteminin yeniden açılacağı ve aşılamanın başlayacağı öğrenildi.

Bakan Koca, 'dördüncü doz'a açıklık getirdi

Öte yandan bir diğer tartışılan konu da ‘dördüncü doz aşı’ oldu. Bakanlık öncelikli gruptakilere dördüncü doz aşı hakkı verildiğini açıkladı.

İlerleyen saatlerde konuya açıklık getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapıldığını belirterek, “Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.