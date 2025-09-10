15 yıllık gizem çözüldü! Kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2009 yılında bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin, Denizli'de aynı yıl kayıp olarak aranmaya başlanan bir kişiye ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent'in Ortakçı Mahallesi'nde 11 Aralık 2009'da bulunan cesedin kimliği, o dönemde yapılan çalışmalara rağmen belirlenememişti. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya, 15 yıl sonra yeniden ele alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yeni çalışmada, detaylı analiz ve araştırmalar sonucunda cesedin Denizli'nin Güney ilçesinde 17 Kasım 2009'da kaybolan Suzen Uslu'ya (46) ait olduğu belirlendi. Kimlik tespiti, yakınından alınan DNA örneğinin eşleşmesiyle yapıldı.