150 bin bilet satışta! AJet’ten yurt dışı uçuşlarda 9 dolar kampanyası
AJet, tüm yurt dışı hatlarında 9 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. 150 bin koltuğu kapsayan kampanya, 18 Kasım 2025 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
Türk Hava Yolları’nın düşük maliyetli iştiraki AJet, yurt dışı seferleri için dev bir kampanya başlattı.
Şirketin duyurusuna göre, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan 34 ülkede 59 şehre düzenlenen uçuşlarda bilet fiyatları 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
150 bin bilet satışta
Kampanya kapsamında 150 bin koltuk satışa çıkarıldı. İndirimli biletler, 15 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar satın alınabilecek.
Kampanya dahilinde alınan biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.
Tüm bilet türlerinde indirim
Kampanya kapsamında AJet’in “Basic” bilet tipi 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Ayrıca yolcular, bu biletleri dilerse 9 dolardan “Ecojet”, 29 dolardan “Flex” veya 39 dolardan “Premium” sınıfına yükseltebilecek.
İndirimli biletler ajet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteler aracılığıyla satın alınabilecek.
Kampanyaya yoğun ilgi beklenirken, şirketin Avrupa hattındaki bazı uçuşlarda biletlerin kısa sürede tükenebileceği bildiriliyor.