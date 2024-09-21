150 bin lira birincilik ödüllü TEKNOFEST İHA Yarışları Kahramanmaraş'ta sürüyor

TEKNOFEST İHA Yarışlarında katılımcılar, İnsansız Hava Aracı kategorisindeki yarışmanın 'Görüntü İşleme', 'Hassas Konumlama', 'Kamikaze' ve 'Ağ Fırlatma' parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

23 Eylül'de sona erecek uluslararası İHA yarışlarında birinci olan takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin, üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. Liseler arası İHA yarışlarındaysa ilk sıradaki takım 100 bin, ikinci takım 80 bin ve üçüncü takım 60 bin lira elde edecek.