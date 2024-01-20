1500 yıllık şapel bakımsızlıktan dökülüyor

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Sinanköy Antik Yerleşim Alanı'ndaki kaya oyma yapılı şapelin antik kentin yakınında yer alan çimento fabrikasının faaliyetleri nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Kaya oyma şapelin tavanında çökmeler meydana geldiğini ve tahribata uğradığına dikkati çeken Beksaç, tarihi yapının risk altında olduğunu ifade etti.

Dinamit atıldı, alan çöktü

Bölgede önleyici tedbirler alınması gerektiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti: "Sinanköy'ün büyük mağara oluşumu şapelin bulunduğu kesim. Şapelin yan tarafında definlerin yapıldığı bölümler var. Kuzeye doğru olan bölümlerde ise bir manastırın birimlerini görebiliyoruz. 1970'lere kadar bu yapıların ayakta kaldığını biliyoruz. O dönemde köylülerden birinin dinamit atması sonrası manastırın bulunduğu alanda çökmeler meydana gelmiştir.

Günümüzde de yakınında bulunan çimento fabrikasının dinamit atmaları neticesinde her geçen gün tahribat oluyor. Özellikle büyük şapelin bulunduğu kesimde tavanda çökmelerle karşı karşıyayız. Burada acilen tedbirler alınmalı."

Antik kentin 1. derece arkeolojik sit alanı olduğunu belirten Beksaç, bölgenin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.