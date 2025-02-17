1500 yıllık sarnıç masaj salonuna dönüştürüldü! Bakanlıktan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan ve bir otel işletmesi tarafından izinsiz şekilde havuz olarak kullanılan tarihi sarnıç hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, yapının korunması için gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını ve izinsiz müdahalelerin kaldırılması yönünde adımlar atıldığını belirtti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cankurtaran Mahallesi’nde yer alan ve birinci grup korunması gereken taşınmaz kültür varlığı statüsünde bulunan sarnıç, kentsel arkeolojik sit alanında yer alıyor. Yapının havuz olarak kullanıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. 15 Kasım 2022 tarihli kurul kararıyla, sarnıç ve mahzende yapılan aykırı uygulamaların altı ay içinde kaldırılmasına hükmedildi. Ancak, söz konusu aykırılıkların giderilmemesi üzerine 26 Aralık 2023 tarihli kurul kararıyla suç duyurusunda bulunuldu ve restorasyon projelerinin hazırlanarak sunulması talep edildi.

Bakanlık açıklamasında, taşınmaz için yapılan vergi muafiyeti talebinin de 27 Kasım 2024 tarihli karar ile reddedildiği belirtildi. Ret kararında, taşınmazdaki aykırılıkların giderilmemesinin etkili olduğu ifade edildi.

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, sarnıçtaki izinsiz uygulamaların kaldırılması ve ilgili idarelerin gerekli işlemleri yapması yönünde yazışmalar gerçekleştirdi. 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla ilgili kurumlara, kurul kararlarının ivedilikle uygulanması çağrısında bulunuldu. Fatih Belediyesi ise 31 Aralık 2024 tarihli yazısıyla, aykırılıkların detaylı bir şekilde belirtilmesini ve onaylı projelerin iletilmesini talep etti.

Yasal işlemler sürüyor

Son olarak, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 28 Ocak 2025 tarihli yazısıyla, taşınmazdaki aykırılıkları ayrıntılı şekilde ifade ederek onaylı projelerle birlikte izinsiz müdahalelerin kaldırılması için Fatih Belediyesi’ne resmi bildirimde bulundu.

Bakanlık, tarihi sarnıcın korunması için sürecin titizlikle takip edildiğini ve gerekli tüm yasal işlemlerin sürdüğünü vurguladı.

Ne olmuştu?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanında bulunan ve Hilton Otel'e ait olan Navitas Spa Sarnıç isimli işletmenin, bin 500 yıllık tarihi yapıyı bir SPA merkezi olarak kullandığı ortaya çıktı. Tarihi bir sarnıcın masaj salonuna dönüştürülmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Kentsel arkeolojik sit alanı içinde yer alan tarihi sarnıcın kamu, vakıf ve özel mülkiyete ait olduğu belirtilirken, Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları kapsamında değerlendirildiği tespit edildi. Restorasyon projesine uygunluk verilen yapının, masaj ve jakuzi salonuna dönüştürülmesiyle birlikte kaçak eklemeler yapıldığı ve bu durumun yapının orijinal haline zarar verdiği öğrenildi.

Navitas Spa Sarnıç'ın resmi internet sitesinde şu bilgilere yer verildi:

"Büyülü bir atmosferde eşsiz bir spa keyfi yaşamak istiyorsanız Navitas'ı tercih edin. Sultanahmet'in kalbindeki Hagia Sofia Mansions İstanbul, Curio Collection by Hilton bin 500 yıllık tarihi sarnıcın içinde modern bir spa merkezine ev sahipliği yapıyor. Navitas Spa, kişiye özel hizmet veren ve eşi benzeri olmayan bir merkez. Burada üst düzey pek çok hizmet sunuluyor. Masaj terapileri ruh, beden ve akıl uyumuna odaklanıyor. Egzotik Orta Asya masajlarını profesyonel ekipler uyguluyor. 13 farklı masaj ve bakım paketi sunan Navitas Spa'da Uzak Doğu, İsveç, Aromaterapi, Mum, Sultan, Sıcak Taş masajı ve Sihr-i Sarnıç çift terapi paketleri sıklıkla tercih edilen bakımlar arasında yer alıyor."