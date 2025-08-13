150’den fazla konutlu projelere gündüz bakımevi zorunluluğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 150’den fazla konut bulunan projelerde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getiren yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile Yılı kapsamında güçlü adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, “Planlı İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 150’den fazla konut bulunan projelerde, 0-66 aylık çocuklarımızın eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak gündüz bakımevlerinin açılması zorunlu hale geldi” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan sıkı denetim

Yeni düzenleme kapsamında denetim ve yaptırımların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından titizlikle yürütüleceğini vurgulayan Göktaş, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, bu önemli adımın atılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun” dedi.