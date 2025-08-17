153 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü yakalandı

İstanbul Kartal'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, "banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 2 Aralık 2021'den bu yana aranan Enver K.O. gözaltına alındı.

59 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi

Şüphelinin, farklı suçlardan toplam 153 aranma kaydı olduğu, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 52 bin 440 lira adli para cezasıyla hükümlü bulunduğu belirlendi.

Operasyon sırasında yapılan aramada şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Enver K.O., Kartal Şehit Selahattin Arslantepe Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.