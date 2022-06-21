16 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 47 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen, 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığından 27'si muvazzaf 31 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin albay, 28'inin astsubay ve 2'sinin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Ankara'da DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ile internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.