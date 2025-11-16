16 Kasım 2025 Pazar İstanbul baraj doluluk oranı son durum... İSKİ son verileri paylaştı

İstanbul'da beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Yağışlar olmayınca barajlardaki doluluk oranları da her geçen gün düşüyor. İstanbul halkı son durumu öğrenmek isterken sıkça "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" diye soruyor.

İSKİ son verileri paylaştı

İSKİ 16 Kasım 2025 verilerini paylaştı. Son bilgilendirmeye göre baraj doluluk oranı yüzde 21.24'e düştü. Dünkü verilerde bu oran yüzde 21.38'di.

Verilere göre Elmalı Barajı yaklaşık yüzde 52 doluluk oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 30 seviyesinde görülen Darlık ve yüzde 23 seviyesindeki Terkos takip ediyor. Ömerli Barajı ise yaklaşık yüzde 18 ile ortalamanın altında görünüyor. Büyükçekmece yaklaşık yüzde 13'e kadar gerilemiş durumda. Sazlıdere, Istrancalar ve Alibey yüzde 20 bandında seyrederken Kazandere ve Pabuçdere en düşük doluluk oranına sahip barajlar olarak dikkat çekiyor.