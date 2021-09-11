16 kimyasal madde uyuşturucu kapsamına alındı
Kimyasal 16 madde, Cumhurbaşkanı Kararı ile uyuşturucu kapsamına alındı.
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kimyasal 16 madde, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu. Bu maddeleri üreten, bulunduran, taşıyan, stoklayan, ticaretini, ithalatını, ihracatını yapanlar artık hapisle cezalandırılacak.
Uyuşturucu kapsamına alınan maddeler şunlar: Methoxisopropamine, 3-Me-PCP, 4F-deprenyl, N-methylprop-2-yb-1-amine, α-pyrrolidino-2-phcnylacetophenone (α-D2PV), 3-C1-PCP, BDMT, etonitazepyne, butonitazene, deoxymethoxetamine, 5-chloro-alpha-methyltryptamine, protonitazene, 4-(trifluoromethyl) U-47700, 5-Br-DMT, 5-CI-DMT, PTI-3, ketobemidone.