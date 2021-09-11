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16 kimyasal madde uyuşturucu kapsamına alındı

Kimyasal 16 madde, Cumhurbaşkanı Kararı ile uyuşturucu kapsamına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kimyasal 16 madde, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu. Bu maddeleri üreten, bulunduran, taşıyan, stoklayan, ticaretini, ithalatını, ihracatını yapanlar artık hapisle cezalandırılacak.

Uyuşturucu kapsamına alınan maddeler şunlar: Methoxisopropamine, 3-Me-PCP, 4F-deprenyl, N-methylprop-2-yb-1-amine, α-pyrrolidino-2-phcnylacetophenone (α-D2PV), 3-C1-PCP, BDMT, etonitazepyne, butonitazene, deoxymethoxetamine, 5-chloro-alpha-methyltryptamine, protonitazene, 4-(trifluoromethyl) U-47700, 5-Br-DMT, 5-CI-DMT, PTI-3, ketobemidone.

 

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