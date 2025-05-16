16 Mayıs “Ulusal Erişilebilirlik Günü” ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 16 Mayıs'ın artık “Ulusal Erişilebilirlik Günü” olarak kutlanacağını duyurdu.

'Erişilebilirlik bir zorunluluktur'

"Toplumun her bireyinin, özellikle engellilerin ve yaşlıların sağlık, eğitim, ulaşım, bilgiye erişim gibi tüm hizmetlerden bağımsız, güvenli ve eşit şekilde yararlanabilmesi için erişilebilirlik bir zorunluluktur" diyen Göktaş, tarihi adım için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Erişilebilirliği yalnızca teknik bir düzenleme değil, aynı zamanda bir insan hakkı ve sosyal adalet meselesi olarak gördüklerini belirten Bakan Göktaş, herkes için engelsiz yaşam altyapısını inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.