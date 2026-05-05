1,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis ağına dev operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal kumar ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik İzmir merkezli, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1,6 milyar TL'lik para trafiğini yöneten bir suç örgütünün hedef alındığını açıkladı.

Büyük temizlik operasyonu

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yapan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!"