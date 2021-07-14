15 Temmuz'un tatil olması, ardından hafta sonunun gelmesi ve hafta içinde ise Kurban Bayramı'nın kutlanacak olması 16 Temmuz'un tatil olabileceği beklentilerini yaratmıştı. Özellikle turizmciler 16 Temmuz'un tatil edilmesini ve Kurban Bayramı tatilinin 11 güne çıkarılmasını isterken, bu soruların ve isteklerin yanıtı kabine toplantısının ardından verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından basın mensupları ile bir araya gelirken, Kurban Bayramı tatili konusunda da açıklama yaptı.

16 Temmuz tatil mi?

Kurban Bayramı tatili konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin 9 gün olacağını duyurdu. 16 Temmuz bu süreçte tatil ilan edilmezken Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.