16 ülkeden iktisatçılar İstanbul’da buluşacak! Çok kutuplu dünyayı konuşacaklar

Yeditepe Üniversitesi, 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında World Association for Political Economy (WAPE) tarafından düzenlenecek olan 18. Uluslararası Siyasal Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'de ilk kez yapılacak forum 6-8 Ağustos 2025 günlerinde düzenlenecek. Ev sahipliğini Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği'nin (Türk-Çin İş Der) üstlendiği forum bugüne kadar Pekin, Berlin, Johannesburg, Hanoi, Moskova ve Şanghay, Fuzhou, Atina gibi şehirlerde düzenlendi. WAPE yıllık forumları, dünyaca tanınan siyasal iktisatçılarla sosyal bilimcileri buluşturma özelliğine sahip. WAPE'nin 18. Yıllık Forumu'na ABD, Almanya, Avusturya, Brezilya, Çin, Estonya, Hindistan, İngiltere, İtalya, Kanada, Meksika, Japonya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye'den öğretim üyeleri ve uzmanlar bildiri sunacak. En kalabalık grup Çin'den gelirken Türkiye'den 16 konuşmacı yer alacak.

Genç akademisyenler için fırsat

Küresel ölçekte etkili bir tartışma ortamı yaratan foruma ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği ve WAPE Başkan Yardımcısı Adnan Akfırat, "Forum yalnızca akademik değil; kültürel, diplomatik ve entelektüel açıdan da önemli bir fırsattır. Türkiye'nin çoğulcu sosyal bilim geleneği, stratejik coğrafi konumu ve eleştirel düşünceye açıklığı bu organizasyonu daha da anlamlı kılmaktadır. Etkinlik, Türkiye'nin genç sosyal bilimcileri için dünyaca tanınan akademisyenlerle doğrudan temas kurabilecekleri bir zemin sunarken, aynı zamanda ülkemizin çok kutuplu dünyada üstlenebileceği yapıcı ve katılımcı rolün de altını çizecektir" ifadelerini kullandı.

Süprpiz bir isme ödül takdim edilecek

Açılış oturumunda çok kutupluluğun siyasal iktisat üzerindeki etkilerinin tartışılacağına değinen Akfırat, "Forum boyunca akademisyen ve uzmanlar, çok kutupluluk, dijitalleşme, doların rolü, yapay zekâ, üretim ilişkileri ve ekolojik kriz gibi başlıklarda bildiriler sunacak. Forum 6 Ağustos günü WAPE'nin Konsey toplantısı ile başlayacak, açılış oturumu sonrasında geleneksel ağaç dikme töreni yapılacak ve WAPE'in 2025 yılı ‘Marksist İktisata Ömür Boyu Katkı Ödülü' ve ‘21. Yüzyıl Dünya Politik Ekonomi Başarı Ödülleri' açıklanacak" dedi.

Merkezi Paris'te bulunuyor

Dünya Politik Ekonomi Derneği (World Association of Political Economy -WAPE), 2006 yılında kurulan ve merkezi Paris'te bulunan uluslararası bir akademik topluluk. Derneğin Genel Başkanı Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden Prof. Dr. Cheng Enfu. Dernek, alternatif kalkınma modelleri, emek odaklı yaklaşımlar ve eşitlikçi çözümler geliştiren bir düşünce platformu olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda hakemli bir akademik yayın olan "The World Review of Political Economy", "The World Marxist Review" ile "The International Critical Thought" dergilerini yayımlıyor.