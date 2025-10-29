16 yaşındaki çırak müşterinin otomobiliyle kaza yaptı: Otomobil pert oldu

Nevşehir'de tamir için sanayiye getirilen otomobille direksiyon başına geçen 16 yaşındaki çırak, şehirlerarası yolda takla atarak kaza yaptı. Kazada yaralanan çırak hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz araç kullanımı nedeniyle sürücü ve araç sahibine toplam 39 bin lira para cezası uygulandı.

Kaza, Nevşehir merkezine bağlı Alacaşar-Nevşehir yolu üzerinde, üzücü bir dikkatsizlik sonucu meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yavuz isimli araç sahibi, 07 EIN 24 plakalı otomobilini yağ kaçağı şikayetiyle sanayideki oto tamir dükkanına getirdi. O esnada dükkanda tek başına bulunan 16 yaşındaki çırak Y.E.U., araç sahibini pazar yerine bırakmak için arabanın direksiyonuna geçti.

Pazar yerine bıraktı, yola devam etti

İddialara göre, çırak Y.E.U., araç sahibi Yavuz'u pazar yerine bıraktıktan sonra tamirhaneye geri dönmek yerine Alacaşar köyü yoluna doğru ilerledi. Dönüş güzergahında araç hakimiyetini kaybeden Y.E.U.'nun kullandığı otomobil taklalar atmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir elektrik direğine çarparak durabildi.Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta ikiye katlanırken, elektrik direği de devrildi. İhbar üzerine kaza yerine hızla sağlık, polis ve elektrik dağıtım (Medaş) ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.E.U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Araç Sahibinden Şaşırtıcı AçıklamaKaza sonrasında açıklama yapan araç sahibi Yaşar Yavuz, şaşkınlığını gizleyemedi. Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracımızda yağ kaçağı vardı, bu nedenle sanayiye götürdüm. Dükkânda sadece çırak vardı. Beni sebze pazarının oraya bıraktı, sonrasını bilmiyorum. Ama arabayı da güzel kullanıyordu" ifadelerini kullandı.Kazanın ardından yasal süreç başlatılırken, ehliyetsiz araç kullanan 16 yaşındaki çırak Y.E.U. ile araç sahibi Yaşar Yavuz'a toplam 39 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.