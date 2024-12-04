16 yıl çalıştığı kuyumcuyu 20 milyon TL dolandırdı; bir gün hapis yatacak!

Malatya'da bir kuyumcu, 16 yıl yanında çalışan İ.A.'nın bir yıl önce hem müşteri hem de işyeri hesaplarında 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını öne sürdü.

Kuyumcunun şikayeti üzerine üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan İ.A., 14 gün tutuklu kalmasının ardından tahliye edildi.

Mahkeme, yargılama sonucunda sanığa iki yıl bir ay hapis cezası verdi.

Kuyumcunun avukatı Emre Apak, bu cezanın 14 günlük tutukluluk halinin düşürülmesiyle 1 güne ineceğini dile getirdi.

Karara itiraz edeceklerini belirten avukat, 'yatarı dahi olmayacak kararın kriminal vakaların artmasına neden olacağını' iddia etti.

Apak, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını, sadece kendi dosyaları için değil kamu vicdanı ve suçluların benzer bir yola başvurmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.