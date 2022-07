160 yeni metrobüs İETT filosuna katıldı

Takip Et

Özkan RANDA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'ye 500 personel ile 160 yeni metrobüsün katılım töreninde konuştu.

İmamoğlu, konuşmasında şunları kaydetti: "Metrobüslerde sistem yanlışlıklarla, özensizliklerle başlamış. Özensizliğin ötesinde araştırmalara, soruşturmalara konu olmuş, kötü işler yapılmış. Bizden önceki yönetim Hollanda'dan metrobüs almış. Yerli kaynağımız yokmuş gibi, Hollanda'dan alındı. Sanki bu ülkede otomotiv sektörü yok ki, özellikle otobüs alanında ne kadar başarılı olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Yabancı kaynaktan almaya kalktınız, eyvallah. Tanesi 1 milyon 250 bin Euro'ya alındı. Yani bugünün parasıyla otobüsün tanesi 23 milyon lira. 23 milyon liraya metrobüs alan bir yönetici bunun detayına nasıl bakmaz, nasıl ilgilenmez, anlatılabilir değil, anlaşılabilir hiç değil. Bu ülkenin en büyük sıkıntısının israf olduğunu hepimiz biliyoruz. Toplumsal bir tarifimizle, 'Hiç mi Allah korkunuz yok, hiç mi yüreğiniz sızlamaz' diye herkes sorar.

Daha da kötüsü var. İstanbul'un kendine has özellikleri var, bir topografyası var ve araçların burada kesintisiz, problemsiz seyahat etmesi lazım. Ne yazık ki az önce bahsettiğim o yüz milyonlarca liralık müsrifliğin yanı sıra, daha şaşırtıcı olan bu otobüsler, bizim topografyamıza uygun olmadığı için kullanılamadı ve depolarda çürür durumda. Bir de tabii o metrobüslerin trafiğe ters hareketi durumu olunca, öyle bir mecburiyeti var. Bunları bir komedi filmi için anlatsak, buraya akışı doğru olmayan bir otobüs alıyorsunuz. Kapısı ona göre değil, o yola uygun değil ve çürüyor. Daha da kötüsü o firma artık çalışmıyor. Bir komedi filmi yazsak, senaryo oluştursak, baştan sona, bunlar acaba bir komedi filmidir diye filmi çekilse ancak ona inanırız.

"Sık sık arıza yapan bir envanter"

535 metrobüsümüzün içinde ciddi bir bölümü 10 yıllık sefer süresi dolmuş. Tabiri caizse hizmetini kaliteli veremeyen, istediği kapasitede çalışamayan ve sık sık arıza yapan bir envanteri söz konusu. Yani genel anlamda metrobüs filomuzun biraz yorgun, biraz bitkin olduğunun farkındayız. Tabii bu can damarı hattımızı kaderine terk edemezdik. İstanbullulara, işte otobüs gelemedi, ertelenen seferler üzerinden bahane üretecek bir yönetim de değiliz. Metrobüs hattındaki otobüsleri yenilemek için özellikle büyük çaba gösterdik. Hemen yaptığımız araştırmalarla, ne hikmettir ki genelde kolay ikna edemiyoruz, ikna ederek meclisten oy birliğiyle, borçlanma limiti çıkararak 300 yeni otobüsü İstanbulumuza kazandırmak adına heyecanla yola çıktık. Neredeyse 2 yıl önce. Oy birliğiyle aldığımız onay bizi mutlu etti. Her siyasi gruba teşekkür ettik. Fakat oyunun 2. perdesi meğerse Ankara'da oynanıyormuş. Bizim o kredimiz, Cumhurbaşkanlığından hala onay alamadı. Yani biz şu anda, şu 160'ın yanına, ki çoktan katılmış olurdu, 300 tane daha katmış olsaydık, biz şu an eski envanteri tümden yenilemiş olurduk. İstanbullular, pırıl pırıl otobüslerinde, hasarsız, sıkıntısız otobüslerinde, ne yazık ki bizden önceki dönem ihmal edildiğinden eskimiş otobüs filosunu yenilemiş olurduk. Ama ne yazık ki bizi engellediler ve bu kredimizi onaylayıp oradan yürüyemedik. Çaresiz mi kaldık? Hayır. Bu sefer kendi öz imkanlarımızla 7 yıla bölünmüş taksitlerle pazarlığını yaparak, hem de en iyi fiyatları aldığımıza emin olduğumuz bir çalışmayla 160 yeni aracı filomuza hep birlikte kattık. Arkada gördüğünüz 2 marka, bu ülkenin iki yer li markasıdır. Hayırlı uğurlu olsun.

"Her birisine 7,5 milyon ödüyoruz"

Kıyaslamak gerekirse, daha önce yurt dışından alınmış, çalışamayan, şu anda yedek parçasını bile bulamayacağımız araçların tanesi 23 milyona (lira) mal olmuşken bu araçların her birisine 7,5 milyon ödüyoruz. Aynı zamanda bu araçlarımızın her biri yerli, gayet performansı yüksek. Bu arada, bu araçlarımızın her birisini en az bir yıldan daha fazla deneyerek kabul ettik. İhale öncesi bize teklif edecek firmaları davet ettik. Herkesin araçlarını bu yollarda denedik. Daha da ötesi, bizim araçlarımızın servis hizmetlerini de alıyoruz belli bir süre içerisinde. Dolayısıyla o kadar kârlı bir süreci yaşatıyoruz ki ve anlamlı, tam üçte birinden bahsediyoruz. Üstelik bunca döviz artışına rağmen yani bunca fiyat artışına rağmen yaptığımız başarılı alışverişten bahsediyorum.

"Ters yön istikamet çalışmasına son vereceğiz"

Yeni araçlarda yolcu sayımız 2 katına çıkıyor. 300 yolcu kapasiteli otobüs. 900 bine ulaştırdığımız kapasitemizi ilerleyen zamanlarda filoya ekleyeceğimiz otobüslerle aynı sayıdaki otobüsle 1.5 milyona kadar çıkartabileceğiz ya da daha konforlu bir ulaşım hattı sağlamış olacağız. Yeni nesil araçlarımızla zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına son vereceğiz."