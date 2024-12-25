160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında yangın! Tarihi eser son anda kurtarıldı

Erzurum'da 1860-1870 yıllarında inşa edilen, yakın zamanda turizme kazandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesine devredilen ve restorasyon çalışması başlatılan Taş Ambarlar'ın çatısında bugün yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat sürem çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aynalı, "Hamdolsun yangını kontrol altına aldık. Can kaybı ve yaralanma yok, sadece çatıdaki polikarbon kısımlar yandı. İçeriye sirayet eden bir durum söz konusu değil. Şu anda itfaiyemizin bütün ekipleri ve Erzurum'daki kamu kurumlarımızın itfaiyeleri, arazözleri tamamı burada yangını tamamen söndürmek için yoğun çaba sarf ediyorlar." dedi.