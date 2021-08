17 Ağustos'un 22. yılında TMMOB'dan uyarı: Yüz binlerce İstanbullunun hayatı her an tehlikede

Takip Et

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, kentteki yapı stokunun eski, binalarının büyük kısmının 40 yaş ve üzerinde olduğunu belirterek, bu nedenle yüz binlerce İstanbullunun hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

Odanın İstanbul Şubesi'nce 17 Ağustos 1999 depreminin 22. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Suna, beklenen depremin İstanbul ve Marmara Bölgesi için her açıdan bir yıkım olacağını belirtti.

Suna, İstanbul'un yapı stokunun eski, binalarının kayda değer kısmının 40 yaş ve üzerinde olduğunu kaydederek, "Bunun anlamı açıktır, yüz binlerce İstanbullunun hayatı her an tehlikededir. En iyimser deprem senaryolarında bile on binlerce kayıp yaşanacağı öngörülmektedir. Ne İstanbul ne de Türkiye depreme hazırdır. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu şüpheye yer bırakmayacak biçimde anlaşılmıştır. Tecrübelerimizden başka kanıta ihtiyacımız yoktur." diye konuştu.

Birer doğa olayı olan depremlerin güvenli yapılar üretilemediği, planlı kentleşme sağlanamadığı için afete dönüştüğünü anlatan Suna, 1999'dan 2020 depremine kadar ortaya çıkan karanlık tablonun olanca ağırlığı ile karşılarında durduğunu ifade etti.

Suna, 1999'daki Marmara Depremi'nde İstanbul-Avcılar'da 50 binanın tamamen yıkıldığını, 30 binanın orta ve az hasar aldığını, 1000'e yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Son yıllarda deprem görmediği halde göçen binaların ve yıkılan istinat duvarlarının kentteki yapı stoku hakkında fikir verdiğine değinen Suna, şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı sunumda İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan bir başka deprem senaryosunu paylaşmıştır. İmamoğlu, İstanbul'da ağır hasarlı bina sayısının 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina sayısının 194 bin olacağını ifade etmiştir. Bu senaryoya göre her yüz binadan 23’ünde hasar beklendiğini, 25 milyon ton enkaz oluşacağını, yolların üçte birinin kapanacağını, 463 içme suyu noktasının, bin 45 atık su noktasının ve 355 doğal gaz noktasının hasar göreceğini, toplamda 120 milyar lira yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanacağını kaydetmiştir."