17 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı... Barajlar doldu mu, son durum nedir?
İstanbul'da yağışlar devam ediyor. Bugün de kuvvetli bir sağanak yağış beklenirken her gün baraj doluluk oranları araştırılıyor. İşte barajlarda son durum...
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Pabuçdere: %3
İstanbul'da 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Yağmur afete dönüşürken barajlar da önemli derecede arttı. Yağışlar devam ederken İSKİ'nin bugünkü verileri merak ediliyor.
17 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...
İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 48.33'e yükseldi. Dün bu oran %48.02'ydi.
Barajlarda son durum...
Pabuçdere: %3
Ömerli: %66
Darlık: %75
Elmalı: %77
Terkos: %36
Alibey: %75
Büyükçekmece: %30
Sazlıdere: %31
Istrancalar: %70
Kazandere: %8
Kaynak: HABER MERKEZİ