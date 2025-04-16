17 İlde DEAŞ operasyonu: 89 şüpheli gözaltında

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler hedef alındı.

Yerlikaya, operasyonda görev alan tüm birimleri tebrik ederek, “Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullandı.