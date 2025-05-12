17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1114 milyonluk mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenledikleri operasyonlarda; 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 17 ilde bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarının, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıklarının ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu söyledi.

402 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 160 zanlının gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini kaydetti.