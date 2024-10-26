17 ilde eş zamanlı operasyon: 55 terör mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen ‘Gürz-22’ operasyonları kapsamında 17 ilde 55 terör şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarda, zanlıların terör örgütüne aktif destek verdikleri, örgütün gençlik yapılanmasına katıldıkları, finans sağladıkları ve propaganda faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye genelinde terörle mücadelede önemli bir adım atıldığını duyurdu. PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik gerçekleştirilen ‘Gürz-22’ operasyonları kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, 55 terör örgütü mensubu yakalandı.
Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak illerinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri, örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıkları, finans sağladıkları ve sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.
Bakan Yerlikaya, operasyonların süreceğini vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. Yakalanan şüphelilerin, ilgili adli makamlar tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.
1️⃣7️⃣ ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen “GÜRZ-22” operasyonlarında 5️⃣5️⃣ şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2024
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle… pic.twitter.com/lGM2Z2jfqR