17 milyon hane, yerli doğal gazı kullanacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bakan Bayraktar, Ka­radeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üreti­min planlandığı şekilde artı­rıldığını belirterek, 2026 yı­lı sonunda günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metre­küpe ulaşacağını, bunun da yaklaşık 8 milyon hanenin do­ğal gaz ihtiyacını karşılayaca­ğını ifade etti.

2028 hedefinin günlük 40- 45 milyon metreküp üretim olduğunu vurgulayan Bayrak­tar, “Bu seviyeye ulaştığımız­da yaklaşık 17 milyon hane­nin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla kendi sahamızdan karşılar hale geleceğiz” dedi.

Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platfor­mu’nun eylül ayı sonunda Fil­yos’tan ayrılarak Sakarya Gaz Sahası’ndaki görev yerine ko­nuşlandırılmasının planlan­dığını, gerekli testlerin ardın­dan platformun yaklaşık 20 yıl boyunca üretime destek vereceğini kaydetti.

Gabar’da üretim 83 bin 200 varile çıktı

Petrol tarafında ise Şırnak Gabar Sahası’ndaki üretimin artmaya devam ettiğini belir­ten Bayraktar, günlük üreti­min 83 bin 200 varile ulaştığı­nı açıkladı. Üretimde her gün yeni rekorlar kırıldığını ifade eden Bayraktar, yeni keşifler­le birlikte üretim kapasitesi­nin daha da artırılmasının he­deflendiğini söyledi.

Irak ile imzalanan ener­ji anlaşmalarını da değer­lendiren Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük’teki önemli petrol sahalarına ortak oldu­ğunu belirtti.

Yaklaşık 3 milyar varillik re­zerv potansiyeline sahip sa­halarda uluslararası ortaklar­la üretim yapılacağını aktaran Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden etkin şe­kilde kullanılmasıyla ilk etapta günlük 750 bin varil petrolün Ceyhan’a ulaştırılmasının he­deflendiğini söyledi.

Mevcut hattın günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu hatırlatan Bayrak­tar, ilerleyen dönemde bu ka­pasitenin 2-2,5 milyon varile çıkarılmasının ve hattın Bas­ra’ya kadar uzatılmasının gün­demde olduğunu ifade etti.

Türkiye enerji koridoru rolünü güçlendirecek

Irak yönetiminin Türki­ye’nin günlük yaklaşık 1 mil­yon varillik ham petrol ihtiya­cını karşılamaya yönelik tek­lifin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını söyle­yen Bayraktar, “Enerji alanın­daki iş birliğinin petrolün ya­nı sıra elektrik, doğal gaz ve altyapı projelerini de kapsı­yor. İki ülke arasındaki tica­ret hacminin orta vadede 30- 35 milyar dolara çıkarılabile­cek” dedi.

Irak ve Körfez ülkelerin­den gelecek doğal gazın Tür­kiye üzerinden Avrupa’ya ta­şınmasını sağlayacak pro­jeler üzerinde çalışıldığını belirten Bayraktar, “Türki­ye’nin 20 bin kilometreyi aşan yüksek basınçlı doğal gaz iletim hattı ve 220 bin ki­lometrelik şehir içi doğal gaz şebekesiyle önemli bir alt­yapıya sahibiz. Bu altyapı­nın ülkeyi enerji ticaretinde merkez konumuna taşıyor” diye konuştu.

Türkiye Petrolleri’nin So­mali’de derin deniz sondaj ça­lışmalarının sürdüğünü, Bul­garistan Karadeniz’inde yüz­de 33 payla doğal gaz arama projesine katılım sağlandığı­nı açıklayan Bayraktar, “Lib­ya, Pakistan, Bangladeş, Gi­ne-Bissau, Angola, Liberya, Kazakistan ve Azerbaycan’da da yeni arama ve üretim pro­jeleri üzerinde çalışılıyor. Ye­ni uluslararası anlaşmaları da duyuracağız” dedi.

Akkuyu’da ilk elektrik hedefi yıl sonu

Akkuyu Nükleer Güç Sant­rali’nin birinci ünitesinde test süreçlerinin devam ettiğini belirten Bayraktar, yaklaşık 2 bin testten oluşan programın ardından yıl sonunda ilk test elektriğinin üretilmesinin he­deflendiğini ifade etti.

Sinop ve Trakya’da planla­nan yeni nükleer santral pro­jeleri için de Kanada ve Güney Kore başta olmak üzere çeşit­li ülkelerle görüşmelerin sür­düğünü kaydeden Bayraktar, finansman çalışmalarının ta­mamlanmasının ardından ye­ni anlaşmaların imzalanma­sının hedeflendiğini söyledi.

Küresel enerji piyasaların­daki belirsizliklere karşı Tür­kiye’nin hazırlıklı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Do­ğal gaz depolama kapasitesi­nin 6,3-6,5 milyar metreküpe ulaştı. Bu en yoğun kış döne­minde yaklaşık 45 günlük ha­ne tüketimini karşılayabile­cek seviyede” dedi.

Türkiye’nin tüm doğal gaz depolarının dolu olduğunu ifade eden Bayraktar, depola­ma kapasitesinin orta vade­de 12-13 milyar metreküpe çı­karılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.