17 milyon hane, yerli doğal gazı kullanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni dönem stratejisinin merkezinde yerli üretim, uluslararası enerji ortaklıkları ve enerji ticaretinde bölgesel merkez olma hedefinin bulunduğunu söyledi.
Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üretimin planlandığı şekilde artırıldığını belirterek, 2026 yılı sonunda günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe ulaşacağını, bunun da yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.
2028 hedefinin günlük 40- 45 milyon metreküp üretim olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Bu seviyeye ulaştığımızda yaklaşık 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla kendi sahamızdan karşılar hale geleceğiz” dedi.
Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun eylül ayı sonunda Filyos’tan ayrılarak Sakarya Gaz Sahası’ndaki görev yerine konuşlandırılmasının planlandığını, gerekli testlerin ardından platformun yaklaşık 20 yıl boyunca üretime destek vereceğini kaydetti.
Gabar’da üretim 83 bin 200 varile çıktı
Petrol tarafında ise Şırnak Gabar Sahası’ndaki üretimin artmaya devam ettiğini belirten Bayraktar, günlük üretimin 83 bin 200 varile ulaştığını açıkladı. Üretimde her gün yeni rekorlar kırıldığını ifade eden Bayraktar, yeni keşiflerle birlikte üretim kapasitesinin daha da artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Irak ile imzalanan enerji anlaşmalarını da değerlendiren Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük’teki önemli petrol sahalarına ortak olduğunu belirtti.
Yaklaşık 3 milyar varillik rezerv potansiyeline sahip sahalarda uluslararası ortaklarla üretim yapılacağını aktaran Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden etkin şekilde kullanılmasıyla ilk etapta günlük 750 bin varil petrolün Ceyhan’a ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Mevcut hattın günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu hatırlatan Bayraktar, ilerleyen dönemde bu kapasitenin 2-2,5 milyon varile çıkarılmasının ve hattın Basra’ya kadar uzatılmasının gündemde olduğunu ifade etti.
Türkiye enerji koridoru rolünü güçlendirecek
Irak yönetiminin Türkiye’nin günlük yaklaşık 1 milyon varillik ham petrol ihtiyacını karşılamaya yönelik teklifin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını söyleyen Bayraktar, “Enerji alanındaki iş birliğinin petrolün yanı sıra elektrik, doğal gaz ve altyapı projelerini de kapsıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin orta vadede 30- 35 milyar dolara çıkarılabilecek” dedi.
Irak ve Körfez ülkelerinden gelecek doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak projeler üzerinde çalışıldığını belirten Bayraktar, “Türkiye’nin 20 bin kilometreyi aşan yüksek basınçlı doğal gaz iletim hattı ve 220 bin kilometrelik şehir içi doğal gaz şebekesiyle önemli bir altyapıya sahibiz. Bu altyapının ülkeyi enerji ticaretinde merkez konumuna taşıyor” diye konuştu.
Türkiye Petrolleri’nin Somali’de derin deniz sondaj çalışmalarının sürdüğünü, Bulgaristan Karadeniz’inde yüzde 33 payla doğal gaz arama projesine katılım sağlandığını açıklayan Bayraktar, “Libya, Pakistan, Bangladeş, Gine-Bissau, Angola, Liberya, Kazakistan ve Azerbaycan’da da yeni arama ve üretim projeleri üzerinde çalışılıyor. Yeni uluslararası anlaşmaları da duyuracağız” dedi.
Akkuyu’da ilk elektrik hedefi yıl sonu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinde test süreçlerinin devam ettiğini belirten Bayraktar, yaklaşık 2 bin testten oluşan programın ardından yıl sonunda ilk test elektriğinin üretilmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Sinop ve Trakya’da planlanan yeni nükleer santral projeleri için de Kanada ve Güney Kore başta olmak üzere çeşitli ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bayraktar, finansman çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni anlaşmaların imzalanmasının hedeflendiğini söyledi.
Küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklere karşı Türkiye’nin hazırlıklı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Doğal gaz depolama kapasitesinin 6,3-6,5 milyar metreküpe ulaştı. Bu en yoğun kış döneminde yaklaşık 45 günlük hane tüketimini karşılayabilecek seviyede” dedi.
Türkiye’nin tüm doğal gaz depolarının dolu olduğunu ifade eden Bayraktar, depolama kapasitesinin orta vadede 12-13 milyar metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.