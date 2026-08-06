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17 milyon hane, yerli doğal gazı kullanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni dönem stratejisinin merkezinde yerli üretim, uluslararası enerji ortaklıkları ve enerji ticaretinde bölgesel merkez olma hedefinin bulunduğunu söyledi.

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17 milyon hane, yerli doğal gazı kullanacak

Bakan Bayraktar, Ka­radeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üreti­min planlandığı şekilde artı­rıldığını belirterek, 2026 yı­lı sonunda günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metre­küpe ulaşacağını, bunun da yaklaşık 8 milyon hanenin do­ğal gaz ihtiyacını karşılayaca­ğını ifade etti.

2028 hedefinin günlük 40- 45 milyon metreküp üretim olduğunu vurgulayan Bayrak­tar, “Bu seviyeye ulaştığımız­da yaklaşık 17 milyon hane­nin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla kendi sahamızdan karşılar hale geleceğiz” dedi.

Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platfor­mu’nun eylül ayı sonunda Fil­yos’tan ayrılarak Sakarya Gaz Sahası’ndaki görev yerine ko­nuşlandırılmasının planlan­dığını, gerekli testlerin ardın­dan platformun yaklaşık 20 yıl boyunca üretime destek vereceğini kaydetti.

Gabar’da üretim 83 bin 200 varile çıktı

Petrol tarafında ise Şırnak Gabar Sahası’ndaki üretimin artmaya devam ettiğini belir­ten Bayraktar, günlük üreti­min 83 bin 200 varile ulaştığı­nı açıkladı. Üretimde her gün yeni rekorlar kırıldığını ifade eden Bayraktar, yeni keşifler­le birlikte üretim kapasitesi­nin daha da artırılmasının he­deflendiğini söyledi.

Irak ile imzalanan ener­ji anlaşmalarını da değer­lendiren Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük’teki önemli petrol sahalarına ortak oldu­ğunu belirtti.

Yaklaşık 3 milyar varillik re­zerv potansiyeline sahip sa­halarda uluslararası ortaklar­la üretim yapılacağını aktaran Bayraktar, Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden etkin şe­kilde kullanılmasıyla ilk etapta günlük 750 bin varil petrolün Ceyhan’a ulaştırılmasının he­deflendiğini söyledi.

Mevcut hattın günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu hatırlatan Bayrak­tar, ilerleyen dönemde bu ka­pasitenin 2-2,5 milyon varile çıkarılmasının ve hattın Bas­ra’ya kadar uzatılmasının gün­demde olduğunu ifade etti.

Türkiye enerji koridoru rolünü güçlendirecek

Irak yönetiminin Türki­ye’nin günlük yaklaşık 1 mil­yon varillik ham petrol ihtiya­cını karşılamaya yönelik tek­lifin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını söyle­yen Bayraktar, “Enerji alanın­daki iş birliğinin petrolün ya­nı sıra elektrik, doğal gaz ve altyapı projelerini de kapsı­yor. İki ülke arasındaki tica­ret hacminin orta vadede 30- 35 milyar dolara çıkarılabile­cek” dedi.

Irak ve Körfez ülkelerin­den gelecek doğal gazın Tür­kiye üzerinden Avrupa’ya ta­şınmasını sağlayacak pro­jeler üzerinde çalışıldığını belirten Bayraktar, “Türki­ye’nin 20 bin kilometreyi aşan yüksek basınçlı doğal gaz iletim hattı ve 220 bin ki­lometrelik şehir içi doğal gaz şebekesiyle önemli bir alt­yapıya sahibiz. Bu altyapı­nın ülkeyi enerji ticaretinde merkez konumuna taşıyor” diye konuştu.

Türkiye Petrolleri’nin So­mali’de derin deniz sondaj ça­lışmalarının sürdüğünü, Bul­garistan Karadeniz’inde yüz­de 33 payla doğal gaz arama projesine katılım sağlandığı­nı açıklayan Bayraktar, “Lib­ya, Pakistan, Bangladeş, Gi­ne-Bissau, Angola, Liberya, Kazakistan ve Azerbaycan’da da yeni arama ve üretim pro­jeleri üzerinde çalışılıyor. Ye­ni uluslararası anlaşmaları da duyuracağız” dedi.

Akkuyu’da ilk elektrik hedefi yıl sonu

Akkuyu Nükleer Güç Sant­rali’nin birinci ünitesinde test süreçlerinin devam ettiğini belirten Bayraktar, yaklaşık 2 bin testten oluşan programın ardından yıl sonunda ilk test elektriğinin üretilmesinin he­deflendiğini ifade etti.

Sinop ve Trakya’da planla­nan yeni nükleer santral pro­jeleri için de Kanada ve Güney Kore başta olmak üzere çeşit­li ülkelerle görüşmelerin sür­düğünü kaydeden Bayraktar, finansman çalışmalarının ta­mamlanmasının ardından ye­ni anlaşmaların imzalanma­sının hedeflendiğini söyledi.

Küresel enerji piyasaların­daki belirsizliklere karşı Tür­kiye’nin hazırlıklı olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Do­ğal gaz depolama kapasitesi­nin 6,3-6,5 milyar metreküpe ulaştı. Bu en yoğun kış döne­minde yaklaşık 45 günlük ha­ne tüketimini karşılayabile­cek seviyede” dedi.

Türkiye’nin tüm doğal gaz depolarının dolu olduğunu ifade eden Bayraktar, depola­ma kapasitesinin orta vade­de 12-13 milyar metreküpe çı­karılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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