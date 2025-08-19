17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta: Aracın kaskosu da yok

Büyükçekmece'de dün piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç, köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale gelmişti.

Kazayı yapan kişinin aracı tamir ustası Hakan Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada kazanın gerçekleştiği, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Kaza yaptığı aracı satın alacak

Sosyal medyada 100 bin civarında takipçisi olan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceğini ya aracı satın alacağını ya da zararı karşılayacağını söyledi.

Lüks araçların tamir-bakım, onarımlarıyla ilgilenen Yılmaz, 2012 model lüks aracın öncesinde de şase ve podyelerinde hasar olduğunu belirterek hasarının büyük olduğunu açıkladı.

"Aracın kaskosu yok"

Yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarptığını belirten Yılmaz, aracın kendisine alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Bu araçlarda pencere çerçevesi olmadığı için sürüşte rüzgar sesini duyup ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok."

"Teste çıkmamız olağan bir durum"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.